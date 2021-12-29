«Все, привет — его с нами нет»: что ждет Россию в случае отмены моратория на смертную казнь

Фото: pixabay.com

Возвращение в России смертной казни может привести к тяжелым политическим последствиям в части соблюдения конституционных прав человека. Для этого придется, в частности, выйти из ряда международных соглашений, считают правозащитники, опрошенные «Вечерней Москвой». Они в целом негативно отнеслись к разговорам о возможности лишения человека жизни даже за особо тяжкие преступления.

Уступка ценностям

О возможности применения смертной казни в будущем ранее написал в своей новой книге председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Юрист отмечал, что обстоятельство, которое делает невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем. По его словам, все зависит от общей правовой ситуации в нашей стране, от того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания прочного, уверенного правопорядка.

Кроме того, Зорькин добавил, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.

Можно и ГУЛАГ вернуть

Член Совета по правам человека при президенте РФ, историк Николай Сванидзе к словам главы КС отнесся с некоторым удивлением.

— В устах такого многоопытного юриста, как Зорькин, апелляция к нашим ценностям выглядит удивительно. Наши ценности людоедские, что ли? Если так, то тогда да, давайте вернемся к ГУЛАГу, к массовому террору, если это соответствует нашим традиционным ценностям. Конечно, параллельно с запретом «Мемориала»* это наводит на грустные мысли, — отметил специалист.

Сам историк против возвращения смертной казни. С его точки зрения, это абсолютная мера наказания, которая не предполагает ошибки правосудия, потому что выпустить человека из тюрьмы можно, а вернуть ему жизнь — нет.

— Если человека неправильно осудили, то все, привет — его уже нет с нами. А наш суд не отличается безошибочностью. Одного этого достаточно, чтобы продлить мораторий на смертную казнь, — добавил Сванидзе.

Зорькин предупреждает

Похожее мнение у вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии города Москвы Ивана Мельникова.

— Я не сторонник смертной казни. Есть обязательства перед международным законодательством, которые России не дают возможности снятия моратория. Я противник самого факта убийства человека даже за самое тяжкое преступление. Вполне достаточно изолировать человека на всю жизнь от общества. Лишение человека жизни — это нехорошо даже с религиозной точки зрения, — отметил правозащитник.

Он считает, что в своей книге Зорькин фактически пытается предостеречь тех политиков, которые говорят о необходимости возвращения смертной казни в России. В частности, недавно высшей мерой призвал наказывать педофилов депутат Госдумы Султан Хамзаев.

— Но, отказавшись от моратория, мы нарушим статью Конституции «Право на жизнь». У нас в законах и так не все гладко. Депутаты из разных фракций могут договориться до того, что России нужно выйти из международных договоров, нарушить Конституцию и так далее. А глава КС от этого предостерегает, — уточнил Мельников.

Достаточно лишь решения властей

При этом сами парламентарии не до конца понимают, чем это может обернуться. Хоть даже некоторые из заключенных, получивших длительные или пожизненные сроки тюрьмы, говорят, что им было бы проще закончить жизнь, напомнил правозащитник.

В России смертная казнь как мера наказания юридически не отменена, но в нашей стране такие приговоры не выносятся и не исполняются. Официально на смертную казнь был введен мораторий, когда Россия присоединилась к Совету Европы в середине 1990-х годов. Последний смертный приговор был приведен в исполнение в 1996 году.

Для возвращения смертной казни, по мнению Ивана Мельникова, России нужно выйти из Совета Европы и перестать исполнять протокол № 6 Европейской конвенции по защите прав человека. Но, с точки зрения Николая Сванидзе, все гораздо проще: для возвращения смертной казни будет достаточно всего лишь решения властей страны.

*Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России