Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Отягчающее обстоятельство: что изменится в Уголовном кодексе после ужесточения наказания за пытки

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Отягчающее обстоятельство: что изменится в Уголовном кодексе после ужесточения наказания за пытки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Государственную думу внесен законопроект об ужесточении наказания для сотрудников правоохранительных органов за пытки. Его авторами стали сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. О том, как может измениться Уголовный кодекс и как лучше инициативу парламентариев доработать, — в материале «Вечерней Москвы».

Меняются две статьи УК РФ

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте нижней палаты, корректируются статьи 286 «Превышение полномочий» и 302 «Принуждение к даче показаний». К пыткам теперь относится запугивание, а ответственность за них будут нести не только следователи и дознаватели, как раньше, но и сотрудники правоохранительных органов, в том числе Федеральной службы исполнения наказаний.

За пытки, организованные представителями власти для принуждения к даче показаний, наказание увеличивается до 12 лет колонии. Таким образом, данные преступления переводятся в разряд особо тяжких и с большим сроком давности. В законопроекте в целом дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.

— Сотрудники правоохранительных органов имеют достаточно полномочий для эффективной борьбы с преступностью и для поддержания порядка в местах лишения свободы в соответствии с установленным законом режимом. Неумение эффективно пользоваться этими полномочиями или неуемное служебное рвение, приводящие к нарушению законности, в том числе к пыткам заключенных, формирует отрицательное отношение общества к правоохранительной системе. Исключение из правоприменительной практики этих уродливых явлений — задача данного законопроекта, — заявлял соавтор законопроекта Павел Крашенинников.

Нужна отдельная статья

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания инициативу парламентариев поддержали. Член ОНК Ева Меркачева считает, что любое ужесточение наказания за пытки можно только приветствовать.

— Тут важные моменты. В частности, предлагается наказывать по статье 302 «Принуждение к даче показаний», в том числе сотрудников ФСИН. Обычно за это наказывались следователи и оперативники. А здесь мы говорим о том, что если сотрудник ФСИН выбивает явку с повинной и хочет помочь следствию, то это тоже будет считаться преступлением, — пояснила правозащитник.

Приветствовала она также ужесточение наказания до 12 лет за такие преступления и то, что к пыткам теперь отнесли психологическое давление на подозреваемых и осужденных — различные способы контроля над личностью с применением такого способа воздействия, как угроза.

Тем не менее не все ожидания ОНК оправдались. В частности, в организации хотели появления в Уголовном кодексе статьи «Пытки» с четкими критериями и конкретными формулировками, что они собой представляют. Пока же в законодательстве все размыто и наказывать за издевательства над осужденными и подследственными можно по разным статьям, в том числе за изнасилование. Ева Меркачева надеется, что введение в Уголовный кодекс отдельной статьи за пытки будет следующим шагом.

— Надо назвать вещи своими именами. При этом отменять ту же статью 302 не стоит. Она тоже нужна, — добавила член ОНК.

Четкой статистики не получим

Председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Калягин считает, что внесенный сенатором Клишасом и депутатом Крашенинниковым законопроект является «беззубым» как раз по причине того, что отдельной статьи «Пытки» так и не появилось.

— Данный законопроект недостаточен. Он не ухудшит ситуацию, но и не улучшит. Основная проблема в том, что пытка появляется не в качестве самостоятельной статьи, не в качестве самостоятельного состава преступления, а в качестве отягчающего вину обстоятельства в двух статьях уголовного кодекса — 286-й и 302-й. При этом обе статьи предусматривают ответственность за злодейства должностных лиц в рамках массы других преступлений, — пояснил правозащитник.

По словам Калягина, в итоге как не было, так и не будет четкой статистики о том, сколько раз в России применялись пытки, сколько людей на это жаловались, сколько возбуждается уголовных дел и сколько дошло до суда.

— Пытка как разновидность превышения должностных полномочий — странная конструкция. Это все равно что сказать: «Убийство — отягчающее обстоятельство кражи». Человек пошел воровать и заодно кого-то убил. Есть необходимость в отдельной статье. И дело еще в том, что важен не текст в УК РФ, а правоприменение. Пока статьи не будет, не будет и подразделения в СКР, которое будет заниматься расследованиями только по этому виду преступления, — заявил общественник в беседе с «Вечерней Москвой».

Законопроект об ужесточении наказания за пытки уже прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она поддержала идею депутатов и сенаторов. Однако некоторые положения инициативы надо доработать, уверена омбудсмен.

Читайте также:
Уголовный кодекс правоохранительные органы ФСИН
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте