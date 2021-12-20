Отягчающее обстоятельство: что изменится в Уголовном кодексе после ужесточения наказания за пытки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Государственную думу внесен законопроект об ужесточении наказания для сотрудников правоохранительных органов за пытки. Его авторами стали сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, а также председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. О том, как может измениться Уголовный кодекс и как лучше инициативу парламентариев доработать, — в материале «Вечерней Москвы».

Меняются две статьи УК РФ

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте нижней палаты, корректируются статьи 286 «Превышение полномочий» и 302 «Принуждение к даче показаний». К пыткам теперь относится запугивание, а ответственность за них будут нести не только следователи и дознаватели, как раньше, но и сотрудники правоохранительных органов, в том числе Федеральной службы исполнения наказаний.

За пытки, организованные представителями власти для принуждения к даче показаний, наказание увеличивается до 12 лет колонии. Таким образом, данные преступления переводятся в разряд особо тяжких и с большим сроком давности. В законопроекте в целом дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.

— Сотрудники правоохранительных органов имеют достаточно полномочий для эффективной борьбы с преступностью и для поддержания порядка в местах лишения свободы в соответствии с установленным законом режимом. Неумение эффективно пользоваться этими полномочиями или неуемное служебное рвение, приводящие к нарушению законности, в том числе к пыткам заключенных, формирует отрицательное отношение общества к правоохранительной системе. Исключение из правоприменительной практики этих уродливых явлений — задача данного законопроекта, — заявлял соавтор законопроекта Павел Крашенинников.

Нужна отдельная статья

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания инициативу парламентариев поддержали. Член ОНК Ева Меркачева считает, что любое ужесточение наказания за пытки можно только приветствовать.

— Тут важные моменты. В частности, предлагается наказывать по статье 302 «Принуждение к даче показаний», в том числе сотрудников ФСИН. Обычно за это наказывались следователи и оперативники. А здесь мы говорим о том, что если сотрудник ФСИН выбивает явку с повинной и хочет помочь следствию, то это тоже будет считаться преступлением, — пояснила правозащитник.

Приветствовала она также ужесточение наказания до 12 лет за такие преступления и то, что к пыткам теперь отнесли психологическое давление на подозреваемых и осужденных — различные способы контроля над личностью с применением такого способа воздействия, как угроза.

Тем не менее не все ожидания ОНК оправдались. В частности, в организации хотели появления в Уголовном кодексе статьи «Пытки» с четкими критериями и конкретными формулировками, что они собой представляют. Пока же в законодательстве все размыто и наказывать за издевательства над осужденными и подследственными можно по разным статьям, в том числе за изнасилование. Ева Меркачева надеется, что введение в Уголовный кодекс отдельной статьи за пытки будет следующим шагом.

— Надо назвать вещи своими именами. При этом отменять ту же статью 302 не стоит. Она тоже нужна, — добавила член ОНК.

Четкой статистики не получим

Председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Калягин считает, что внесенный сенатором Клишасом и депутатом Крашенинниковым законопроект является «беззубым» как раз по причине того, что отдельной статьи «Пытки» так и не появилось.

— Данный законопроект недостаточен. Он не ухудшит ситуацию, но и не улучшит. Основная проблема в том, что пытка появляется не в качестве самостоятельной статьи, не в качестве самостоятельного состава преступления, а в качестве отягчающего вину обстоятельства в двух статьях уголовного кодекса — 286-й и 302-й. При этом обе статьи предусматривают ответственность за злодейства должностных лиц в рамках массы других преступлений, — пояснил правозащитник.

По словам Калягина, в итоге как не было, так и не будет четкой статистики о том, сколько раз в России применялись пытки, сколько людей на это жаловались, сколько возбуждается уголовных дел и сколько дошло до суда.

— Пытка как разновидность превышения должностных полномочий — странная конструкция. Это все равно что сказать: «Убийство — отягчающее обстоятельство кражи». Человек пошел воровать и заодно кого-то убил. Есть необходимость в отдельной статье. И дело еще в том, что важен не текст в УК РФ, а правоприменение. Пока статьи не будет, не будет и подразделения в СКР, которое будет заниматься расследованиями только по этому виду преступления, — заявил общественник в беседе с «Вечерней Москвой».

Законопроект об ужесточении наказания за пытки уже прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она поддержала идею депутатов и сенаторов. Однако некоторые положения инициативы надо доработать, уверена омбудсмен.