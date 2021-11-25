Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Полная неожиданность»: за что Путин уволил главу ФСИН Калашникова

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Полная неожиданность»: за что Путин уволил главу ФСИН Калашникова
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Новым руководителем ведомства назначен заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев. О том, каковы возможные причины кадровых перестановок и какие задачи предстоит решить новому главе ФСИН, — в материале «Вечерней Москвы».

Выглядит закономерно

Причиной увольнения Калашникова стали пытки в российских колониях, считает вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

— Думаю, что отставка главы ФСИН связана именно со вскрывшимися недавно фактами многочисленных пыток в различных регионах. И в отдельно взятых колониях фактически организация «пыточного конвейера». Конечно, подобного рода вещи абсолютно недопустимы, поэтому решение главы государства относительно отставки Александра Калашникова выглядит закономерно именно в этом контексте, — сказал он в беседе с «ВМ».

С пытками в колониях связывает увольнение Калашникова и глава рабочей группы Совета Федерации по разработке законопроекта об ответственности сотрудников ФСИН и правоохранительных органов за пытки в колониях и СИЗО, сенатор Людмила Нарусова.

— Надеюсь, что эта отставка связана именно с ситуациями с пытками в колониях. ФСИН активно сопротивлялась прохождению законопроекта об ответственности за пытки, — рассказала она РИА Новости.

По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова, увольнение Калашникова было ожидаемым. Он отметил, что новому руководителю придется наводить финансовую дисциплину и порядок в системе управления.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, напротив, высказал противоположную точку зрения.

— Увольнение директора ФСИН явилось полной неожиданностью для большинства. Еще два часа назад Александр Калашников принимал участие в координационном совещании в Генпрокуратуре, посвященном реализации нацпроектов, — написал Хинштейн в своем телеграмм-канале.

Навести порядок

Новому руководителю ФСИН Аркадию Гостеву предстоит решить целый ряд других проблем. По словам Мельникова, помимо пыток это улучшение условий содержания в тюрьмах, искоренение коррупции, которая сейчас есть во многих региональных управлениях, злоупотребление должностными полномочиями и т. д.

Для контроля происходящего в колониях необходимо наблюдение со стороны независимых правозащитников, считает собеседник «ВМ».

— Очень важная задача — налаживание системы независимого общественного контроля. В тюрьмы должны приходить независимые правозащитники, проверять условия содержания граждан. Не во благо и угоду администрации той или иной колонии или регионального управления ФСИН, а именно приходить и независимо писать в прокуратуру, рассказывать о нарушениях в СМИ. Только таким образом удастся с пытками в колониях справиться, — уверен эксперт.

По словам Мельникова, у Аркадия Гостева есть опыт кураторства учреждений, подведомственных МВД и связанных с заключенными: в частности, изоляторов временного содержания и камер предварительного заключения.

Имеющийся у Гостева опыт должен позволить решить проблемы, имеющиеся в колониях, говорит собеседник «ВМ».

— Я надеюсь, что новый руководитель ФСИН возьмется за активную работу по предотвращению этих ужасных преступлений, связанных с пытками. Конечно, в XXI веке в России подобные вещи недопустимы. Надеюсь, благодаря диалогу, в том числе, с институтами гражданского общества, с формированием независимых общественных наблюдательных комиссий и диалогам руководства ФСИН с независимыми правозащитниками удастся добиться перемен и побороть пытки. А также снизить уровень коррупции в ведомстве и уменьшить количество преступлений, которые заключенные совершают после выхода на свободу, — заключил Мельников.

Владимир Путин снял Александра Калашникова с поста директора ФСИН в четверг, 25 ноября.

— Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, — сказано в соответствующем указе. Он вступил в силу в день подписания.

Александр Калашников получил образование в военном училище в Новосибирске. В 1987 году он пришел на службу в КГБ СССР.

По словам члена общественного совета ФСИН Антона Цветкова, новый руководитель ФСИН Аркадий Гостев обладает способностью помнить каждую деталь и цифру. Он отметил, что коррупционерам и «бездельникам» в ведомстве теперь придется сложнее.

Гостев получил профессиональное образование в 1987 году в школе милиции в Москве по специальности «Правоведение». Его карьера началась с должности следователя УВД, затем он был начальником отдела по расследованию организованной преступной деятельности УВД по Южному административному округу столицы.

С 2001 по 2011 год занимал различные должности как в районных отделах полиции, так и в ведомстве по Москве. В 2011 году его назначили на должность заместителя начальника ГУ МВД России по городу. 16 июня 2012 года Путин назначил Гостева на пост заместителя главы МВД.

Читайте также:
ФСИН эксперты тюрьма
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте