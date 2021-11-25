«Полная неожиданность»: за что Путин уволил главу ФСИН Калашникова

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Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Новым руководителем ведомства назначен заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев. О том, каковы возможные причины кадровых перестановок и какие задачи предстоит решить новому главе ФСИН, — в материале «Вечерней Москвы».



Выглядит закономерно

Причиной увольнения Калашникова стали пытки в российских колониях, считает вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

— Думаю, что отставка главы ФСИН связана именно со вскрывшимися недавно фактами многочисленных пыток в различных регионах. И в отдельно взятых колониях фактически организация «пыточного конвейера». Конечно, подобного рода вещи абсолютно недопустимы, поэтому решение главы государства относительно отставки Александра Калашникова выглядит закономерно именно в этом контексте, — сказал он в беседе с «ВМ».

С пытками в колониях связывает увольнение Калашникова и глава рабочей группы Совета Федерации по разработке законопроекта об ответственности сотрудников ФСИН и правоохранительных органов за пытки в колониях и СИЗО, сенатор Людмила Нарусова.

— Надеюсь, что эта отставка связана именно с ситуациями с пытками в колониях. ФСИН активно сопротивлялась прохождению законопроекта об ответственности за пытки, — рассказала она РИА Новости.

По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова, увольнение Калашникова было ожидаемым. Он отметил, что новому руководителю придется наводить финансовую дисциплину и порядок в системе управления.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, напротив, высказал противоположную точку зрения.

— Увольнение директора ФСИН явилось полной неожиданностью для большинства. Еще два часа назад Александр Калашников принимал участие в координационном совещании в Генпрокуратуре, посвященном реализации нацпроектов, — написал Хинштейн в своем телеграмм-канале.

Навести порядок

Новому руководителю ФСИН Аркадию Гостеву предстоит решить целый ряд других проблем. По словам Мельникова, помимо пыток это улучшение условий содержания в тюрьмах, искоренение коррупции, которая сейчас есть во многих региональных управлениях, злоупотребление должностными полномочиями и т. д.

Для контроля происходящего в колониях необходимо наблюдение со стороны независимых правозащитников, считает собеседник «ВМ».

— Очень важная задача — налаживание системы независимого общественного контроля. В тюрьмы должны приходить независимые правозащитники, проверять условия содержания граждан. Не во благо и угоду администрации той или иной колонии или регионального управления ФСИН, а именно приходить и независимо писать в прокуратуру, рассказывать о нарушениях в СМИ. Только таким образом удастся с пытками в колониях справиться, — уверен эксперт.

По словам Мельникова, у Аркадия Гостева есть опыт кураторства учреждений, подведомственных МВД и связанных с заключенными: в частности, изоляторов временного содержания и камер предварительного заключения.

Имеющийся у Гостева опыт должен позволить решить проблемы, имеющиеся в колониях, говорит собеседник «ВМ».

— Я надеюсь, что новый руководитель ФСИН возьмется за активную работу по предотвращению этих ужасных преступлений, связанных с пытками. Конечно, в XXI веке в России подобные вещи недопустимы. Надеюсь, благодаря диалогу, в том числе, с институтами гражданского общества, с формированием независимых общественных наблюдательных комиссий и диалогам руководства ФСИН с независимыми правозащитниками удастся добиться перемен и побороть пытки. А также снизить уровень коррупции в ведомстве и уменьшить количество преступлений, которые заключенные совершают после выхода на свободу, — заключил Мельников.

Владимир Путин снял Александра Калашникова с поста директора ФСИН в четверг, 25 ноября.

— Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, — сказано в соответствующем указе. Он вступил в силу в день подписания.

Александр Калашников получил образование в военном училище в Новосибирске. В 1987 году он пришел на службу в КГБ СССР.

По словам члена общественного совета ФСИН Антона Цветкова, новый руководитель ФСИН Аркадий Гостев обладает способностью помнить каждую деталь и цифру. Он отметил, что коррупционерам и «бездельникам» в ведомстве теперь придется сложнее.

Гостев получил профессиональное образование в 1987 году в школе милиции в Москве по специальности «Правоведение». Его карьера началась с должности следователя УВД, затем он был начальником отдела по расследованию организованной преступной деятельности УВД по Южному административному округу столицы.

С 2001 по 2011 год занимал различные должности как в районных отделах полиции, так и в ведомстве по Москве. В 2011 году его назначили на должность заместителя начальника ГУ МВД России по городу. 16 июня 2012 года Путин назначил Гостева на пост заместителя главы МВД.