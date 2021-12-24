Совращал мальчиков в алтаре: кто из российских священников оказался педофилом

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В Оренбургской области к 21 году лишения свободы приговорен священник Николай Стремский. Его обвиняли в изнасилованиях и различных преступлениях против детей. Кроме того, суд запретил ему на 20 лет заниматься работой с детьми и лишил ордена «Родительской славы». В России это уже не первый случай уголовного преследования служителей церкви. «Вечерняя Москва» вспоминает самые громкие из них.

За что посадили Стремского

Осужденный прославился на всю Россию тем, что взял под опеку 70 детей, 25 из которых были усыновлены им вместе с супругой. Помимо воспитания детей, священник руководил организацией «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия». С 1999 по 2019 год он развращал и насиловал удочеренных несовершеннолетних. В общей сложности потерпевшими по делу признаны 11 человек.

Помимо самого служителя церкви, обвиняемыми по уголовному делу стали дочь Стремского Елена и ее муж Виктор Щербаков. В августе 2018 года они заперли троих несовершеннолетних в гараже и долгое время не выпускали. Им инкриминировали незаконное ограничение свободы несовершеннолетних и заключили под стражу вместе со святым отцом.

Насильник-капеллан

Если же углубляться в прошлое, то одним из самых громких дел священнослужителей в России стал процесс над Глебом Грозовским из Гатчинской и Лужской епархий Русской православной церкви. В 2009 и 2013 годах он, по версии следствия, изнасиловал трех несовершеннолетних. 17 января 2018-го его приговорили к 14 годам тюрьмы.

Священник был известен как ведущий радио- и телепередач на православную, католическую и протестантскую аудитории, организатор православных лагерей для подростков в России и за рубежом, благотворительными акциями для детей из неблагополучных семей, по работе с малолетними правонарушителями, воспитанниками детских домов, занимался профилактикой ВИЧ и СПИДа в детских и социальных учреждениях.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. Помимо всего прочего, он занимал должность советника генерального директора футбольного клуба «Зенит» по духовно-нравственным вопросам и фактически являлся первым в России капелланом в Премьер-лиге. Но, несмотря на обжалование приговора, Верховный суд оставил его в силе.

Алкоголик-целитель

В 2019 году к пяти годам колонии строгого режима был приговорен калужский священник, иеромонах Никон (Сергей Харьков) за педофилию. Следствие выяснило, что он совращал мальчиков прямо в алтаре собственного храма. Известно стало об этом после того, как мать одного из пострадавших обратилась через интернет-приемную в Следственный комитет на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.

Она объяснила, что ее сына принуждали к сексуальным действиям и ребенок теперь боится церкви. Как следует из показаний потерпевшего, святой отец просил снять штаны и трусы. Сам Никон все отрицал. Дескать, к телу мальчика даже не прикасался, и в него вселились бесы. Возможно, это и было правдой, поскольку больше никаких действий в отношении мальчика он не предпринимал.

А вот в сентябре 2018 года заявление на священника подали родственники 15-летнего парня. Они считали, что подросток стал замкнутым, и привели к отцу Никону. Он же призвал мальчика пить отвар конского каштана и мазаться пихтовой мазью. Параллельно на алтаре он гладил его по туловищу и массировал паховую область, а затем также попросил спустить брюки и трусы, после чего совершил с подростком развратные действия.

19 сентября 2018 года священник был арестован. Известно, что он страдал алкоголизмом и лечился в наркологической больнице. Но в регионе своем представлялся целителем, чудотворцем, способным излечить любую болезнь, писала о деле Lenta.ru.

Любвеобильный директор православной гимназии

Еще один любитель трусов молодых мальчиков в сане священника был осужден в Якутске. Бывшего директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (в миру Андрея Ткаченко — прим. «ВМ») в декабре 2018 года приговорили к 17 годам колонии строгого режима за совращение двух несовершеннолетних.

Во время сна своих воспитанников он ложился рядом и трогал их за интимные места. Часто он возил учеников в Покровский приход, где им приходилось спать в маленькой келье с одной кроватью. Несколько человек спали на надувных матрасах, а директор гимназии — на кровати с одним из своих фаворитов.

О происходящем в гимназии узнали случайно. Отец одного из детей обнаружил у сына переписку в интернете с матом и хотел мальчика отвести к священнику, а тот наотрез отказался и все рассказал. Было возбуждено уголовное дело и следствию в общей сложности удалось доказать 46 эпизодов из 87, о которых было заявлено, и Ткаченко, который уже стал настоятелем храма в Таиланде, посадили в Якутске.

Роман с певчей хора

Еще один из эпизодов совращения несовершеннолетних произошел в Томской области. В апреле 2018 года к десяти годам колонии Асиновский городской суд приговорил иерея Евгения Волкова. Его обвиняли в растлении двух девочек 13 и 14 лет. Они росли в строгой многодетной семье и посещали церковь. Тем не менее именно оттуда пришла беда.

Настоятель храма в 2013 году закрутил роман с 12-летней певчей церковного хора и на протяжении нескольких лет имел с ней интимную связь. Из-за стыда девочка долгое время никому не рассказывала о происходящем, держа все в тайне. Он также приставал к ее старшей сестре, но она смогла отбиться от ухаживаний человека в рясе.

С заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей, и в ходе расследования все факты подтвердились. Волкова арестовали, лишили церковного сана и права на служение.