Лавров заявил о нахождении Украины под внешним управлением США

Фото: МИД РФ

Украина находится под внешним управлением США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 17 января.

— Сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США, — рассказал министр.

Вашингтон способен заставить Киев выполнить Минские соглашения, приводит слова Лаврова РИА Новости.

11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предметно договариваться по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе во время нового саммита в «нормандском формате». Заявление лидера прозвучало на встрече с внешнеполитическими советниками глав Германии и Франции Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.

Дипломаты посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференции 4 января. Зеленский приветствовал усилия, которые партнеры Украины по формату продолжают прилагать для выполнения договоренностей.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.