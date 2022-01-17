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РСТ оценил эффект от снятия с рассмотрения проекта о QR-кодах

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
РСТ оценил эффект от снятия с рассмотрения проекта о QR-кодах
Фото: Instagram / aeroflot

Снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах позволит стабилизировать туристическую отрасль. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в понедельник, 17 января.

— Сейчас это правильное решение, которое поможет не допустить ограничений. Снятие с рассмотрения этого закона стабилизирует отрасль, даст возможность реализовать планы с учетом мер безопасности туристов, — рассказал эксперт.

При этом снятие с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте позволило россиянам покупать путевки по доступным ценам, считает он. Данная дискуссия привела к тому, что процент вакцинации от коронавируса увеличился, приводит слова Горина РИА Новости.

17 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет палаты единогласным решением снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест.

14 января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах было решено отложить во втором чтении. По ее словам, правительство внесет поправки к законопроекту — так, например, те, у кого нет QR-кода, смогут посещать общественный места по предъявлению ПЦР-теста после 1 февраля.

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