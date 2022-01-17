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Уголовное дело в Реутове возбудили из-за смерти человека в отделении полиции

Георгий Соланович

Происшествия
Уголовное дело в Реутове возбудили из-за смерти человека в отделении полиции
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Уголовное дело возбуждено в городе Реутове по факту смерти мужчины в отделении полиции. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

1 января 2022 года правоохранительные органы заявили о смерти 30-летнего мужчины в специальном помещении для задержанных после тушения пожара в ТПП «Южный» МУ МВД России «Балашихинское». Возможной причиной гибели пострадавшего является короткое замыкание проводки.

Сотрудники полиции попытались спасти мужчину и попасть в комнату содержания погибшего, однако дверной ключ сломался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

На данный момент следствие продолжается: осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, изучена необходимая документация.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении водителя, сбившего мать с ребенком на юго-западе Москвы. Известно, что водитель в прошлом году неоднократно нарушал ПДД. Его проверят на состояние алкогольного опьянения. У пострадавшей девочки обнаружены серьезные травмы: множественные переломы и разрыв крайней доли печени.

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