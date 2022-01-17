Погибший при пожаре в подмосковном отделении полиции мужчина был задержан за избиение

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Мужчина, погибший в пожаре в отделении полиции в городе Реутов, был ранее задержан за избиение женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Там уточнили, что первого января 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение об избиении женщины мужчиной. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, задержали подозреваемого и доставили его в территориальный пункт полиции «Южный» для дальнейшего разбирательства.

В этот же день в отделении полиции разгорелся пожар. После тушения правоохранительные органы обнаружили тело погибшего и заявили о смерти мужчины. Возможной причиной гибели пострадавшего является короткое замыкание проводки, сообщается на сайте ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». На данный момент следствие продолжается: осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, изучена необходимая документация.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении водителя, сбившего мать с ребенком на юго-западе Москвы. Известно, что водитель в прошлом году неоднократно нарушал ПДД.