Посол Украины решил научить ФРГ считаться с «великой европейской нацией»

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил мнение, что Берлин игнорирует интересы Киева. Немцы не считаются с мнением «великой европейской нации». Об этом дипломат заявил в интервью, называя сложившуюся ситуацию главным вызовом в двусторонних отношениях стран.

— Думаю, что в этом наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание, — сказал он изданию «Укринформ».

Дипломат добавил, что требования Украины будут наталкиваться на немецкую сдержанность до тех пор, пока «шедевры украинских композиторов» не станут звучать в немецких оперных театрах, а школьники в ФРГ не будут читать украинских писателей, сообщает РИА Новости.

В Германии осудили экспертов, которые потребовали изменить отношение к РФ из-за Украины. Немцы раскритиковали открытое письмо 73 германских экспертов, в котором содержалось требование изменить политику в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Недовольства относительно письма пользователи выразили в комментариях издания Die Zeit. Так, например, один из пользователей назвал Украину «не невинной овечкой».