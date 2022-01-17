В Германии осудили экспертов, которые потребовали изменить отношение к РФ из-за Украины

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Немцы раскритиковали открытое письмо 73 германских экспертов, в котором содержалось требование изменить политику в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Недовольства относительно письма пользователи выразили в комментариях издания Die Zeit.

Так, например, один из пользователей назвал Украину «не невинной овечкой».

Другой комментатор отметил, что ФРГ ведет себя пассивно во время многих внешнеполитических конфликтов.

— Напыщенность или фактическая полная некомпетентность позволяют этим так называемым «экспертам» приходить к совершенно неверным оценкам ситуации? — написал третий пользователь.

Этот же автор обратил внимание на то, что в письме не содержится никаких конкретных предложений, которые могли бы разрешить ситуацию.

— Господи, спаси от таких специалистов. У нас было достаточно таких за последние 120 лет, — заключил другой читатель газеты.

До этого министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что кабинет министров Германии хочет добиться стабильности в отношениях с Россией. По ее словам, ФРГ и РФ имеют длинный список тем для обсуждения.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты не предоставили никаких доказательств этих обвинений.