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В Таджикистане начались учения с участием российских военнослужащих

Полина Долганова

Общество
В Таджикистане начались учения с участием российских военнослужащих
Фото: Минобороны РФ

Учения с привлечением тысячи военных начались на полигонах российской военной базы в Таджикистане, которая располагается в горах. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Уточняется, что учения проходят на полигонах Ляур и Самбули.

В рамках учений личный состав будет отрабатывать оборонительные действия и наступления, применяя при этом разведывательно-ударные и огневые комплексы. В процессе военным также будет помогать артиллерия и авиация российской армии.

Планируется, что военнослужащие также будут практиковать стрельбы из многих видов стрелкового оружия и из боевых машин.

С целью создания обстановки, которая была бы максимально похожа на боевую, на полигонах задействуют статические и движущиеся мишени разного типа.

Основной целью учений является проверка боевой готовности мотострелковых подразделений и степени их слаженности при выполнении боевых задач, передает РИА Новости.

14 января внезапная проверка боевой готовности началась в войсках Восточного военного округа.

До этого, 24 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предпринимает определенные действия по перемещению войск на своей территории, и никто не имеет права оспаривать эту суверенную возможность. Он также добавил, что перемещение российских войск осуществляется на фоне недружественных по отношению к Москве действий НАТО и США. Песков подытожил, что военная активность Запада вызывает у России обеспокоенность и вынуждает Москву предпринимать определенные усилия для обеспечения своей безопасности.

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