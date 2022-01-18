Сервис «Досудебное обжалование» стал доступен на mos.ru

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На портале mos.ru заработал сервис «Досудебное обслуживание». Теперь юрлица и индивидуальные предприниматели смогут оформить досудебную жалобу на контрольные мероприятия, действия должностных лиц и конкретные документы в электронном формате. Об этом сообщил министр правительства столицы и руководитель Главного контрольного управления города Евгений Данчиков во вторник, 18 января.

Он отметил, что такая мера позволит сделать соответствующий процесс более удобным для горожан.

— Обжалование в досудебном порядке поможет сэкономить время и урегулировать вопросы без судебных разбирательств. Срок ответа на поданную через сервис жалобу составляет 20 дней, — заявил начальник ведомства.

Для получения онлайн-услуг пользователю необходимо зайти в сервис «Досудебное обжалование», после авторизироваться на сайте, а затем подать заявку на обжалование решения.

Также на портале организована система оповещений. Эта функция поможет предпринимателям и юрлицам оперативно получать ответ на свой вопрос.

— Для контрольно-надзорных ведомств реализовано централизованное решение, обеспечивающее соблюдение регламента рассмотрения жалобы и контроль соответствующих сроков, что повышает удобство пользования сервисом как со стороны заявителей, так и контрольно-надзорных органов, — заявил министр столичного правительства и руководитель московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

С подробностями работы сервиса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что сервис «Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации» стал доступен на портале mos.ru. Теперь горожане смогут отправлять копии необходимых документов в электронном формате.