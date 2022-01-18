Движения поездов нет на участке Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути

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Россия, Москва, метро Киевская Карта всех событий

На участке синей ветки столичного метро временно отсутствует движение поездов от станции «Киевская» до «Курской». Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от «Киевской» до «Курской» из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении ведомства.

Также в дептрансе сообщили, что в связи с инцидентом увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии.

Похожий инцидент произошел 16 января. Интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии столичного метро увеличили из-за сообщения о человеке на пути.