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Движения поездов нет на участке Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути

Илья Ашуров

Происшествия
Движения поездов нет на участке Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, метро Киевская Карта всех событий

На участке синей ветки столичного метро временно отсутствует движение поездов от станции «Киевская» до «Курской». Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от «Киевской» до «Курской» из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении ведомства.

Также в дептрансе сообщили, что в связи с инцидентом увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии.

Похожий инцидент произошел 16 января. Интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии столичного метро увеличили из-за сообщения о человеке на пути.

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