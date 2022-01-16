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Поезда задерживаются на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека на путях

Виктория Сикерина

Происшествия
Поезда задерживаются на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека на путях
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии столичного метро увеличили из-за сообщения о человеке на путях. Об этом заявили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 16 января.

— На западном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении ведомства.

Похожий инцидент произошел в декабре минувшего года на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) и втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2). Тогда составы задерживались из-за человека на путях.

13 ноября сообщалось, что интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской ветке московского метро временно увеличили из-за человека на путях. В результате инцидента не было движения поездов от станции метро «Планерная» до станции «Спартак».

Вскоре специалистам удалось восстановить движение на линии.

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