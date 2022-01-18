Гастрономический фестиваль «Русский холодец» пройдет в Павловском Посаде

Фото: Вечерняя Москва

В Павловском Посаде уже в девятый раз состоится гастрономический фестиваль «Русский холодец». Местные жители и гости области смогут посетить праздничное мероприятие 5 февраля, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Мероприятие проведут в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье», оно состоится на территории музея «Княжий Двор». Главным событием гастрономического фестиваля станет конкурс на лучшее приготовление любимого многими блюда — холодца.

Ежегодно профессиональное жюри оценивает свыше тридцати образцов этого блюда, приготовленного по различным рецептам. В завершение фестиваля состоится вручение заслуженных дипломов и наград.

Ранее в Московской области прошел гастрономический фестиваль «Азбука Рождества». Его посетили более 26,5 тысячи гостей.

В декабре 2021 года в столице прошел гастрономический фестиваль северной кухни. В рамках марафона Nordic Cuisine повара из пяти арктических регионов России и четырех стран, входящих в Арктический совет, представили свой взгляд на арктическую кухню.