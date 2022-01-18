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Спрос на онлайн-услуги портала «Малый бизнес Москвы» увеличился более чем в 2,5 раза

Виктория Сикерина

Город
Спрос на онлайн-услуги портала «Малый бизнес Москвы» увеличился более чем в 2,5 раза
Фото: Pixabay

Спрос на услуги и сервисы в электронном формате портала «Малый бизнес Москвы» увеличился в 2,6 раза. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин во вторник, 18 января.

Он отметил, что самыми востребованными опциями стали «Проверка контрагентов», «Законодательный бизнес-дайджест» и «Интерактивный помощник».

Так, за минувший год городские предприниматели обратились за помощью к порталу более 109 тысяч раз.

— Высокая востребованность цифровых услуг связана с растущим спросом на дистанционное решение бизнес-задач, а также с увеличением количества индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Многие из них становятся пользователями портала МБМ и представленных на нем сервисов, — заявил руководитель ведомства.

Онлайн-контент МБМ упрощает процесс управления бизнесом на любом этапе, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что с начала существования проекта «Московский акселератор», который был создан два года назад в помощь начинающим и растущим компаниям, было проведено 13 развивающих курсов.

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