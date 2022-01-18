Депутат Чепа назвал провокацией статью NYT об эвакуации российских дипломатов с Украины

Фото: facebook.com/MIDRussia

У России нет планов по эвакуации дипломатов с территории Украины. Однако из-за возможных провокаций со стороны Киева есть смысл обеспечить защиту представителям российских дипмиссий. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий назвал вымыслом сообщение газеты The New York Times о том, что Москва возвращает на родину дипломатов из Киева и Львова.

— Информация об эвакуации взята с потолка. На самом деле у России нет планов возвращать своих дипломатов, работающих на Украине. Однако ввиду возможных провокаций со стороны Киева для наших дипломатов нужно создать условия, при которых им не смогут нанести вред. И даже данная информационная атака является провокацией в их адрес со стороны спецслужб Украины и зарубежных СМИ, — сказал Чепа.

Он добавил, что в настоящее время российским дипломатом на Украине ничего не угрожает и все консульские подразделения работают в штатном режиме.

Ранее издание The New York Times сообщило о начале эвакуации дипломатов из двух российских консульств на Украине. Автор публикации ссылается на источник в Службе безопасности Украины. По его словам, в ближайшее время ожидается, что страну покинет 30 человек: из Киева и Львова.

Позже в МИД России заявили, что посольство РФ на Украине работает в штатном режиме.