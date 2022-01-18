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В МИД РФ заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме

Полина Долганова

В мире
В МИД РФ заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме
Фото: flickr.com / Adam Jones

Российское посольство в Киеве продолжает работать в штатном режиме. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

— Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Накануне издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщило, что дипломатов в двух консульствах РФ на Украине решили эвакуировать из страны. Источник издания рассказал, что 5 января 18 человек уехали из Киева. В основном среди них были дети и супруги российских дипломатов. В ближайшее время ожидается, что Украину покинут 30 человек из Киева и консульства во Львове.

До этого, 17 января, канадские власти рекомендовали жителям страны на время отложить поездки на Украину. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на официальном сайте местного правительства.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты не предоставили никаких доказательств этих обвинений.

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