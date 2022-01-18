Индекс Мосбиржи опустился ниже 3500 пунктов впервые с 12 апреля прошлого года

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Индекс Московской биржи в ходе торгов во вторник, 18 января, снизился до 3497,42 пункта — на 1,77 процента. Об этом свидетельствовали данные торгов по состоянию на 10:10 по московскому времени.

В последний раз индекс биржи опустился до отметки ниже 3500 пунктов 12 апреля 2021 года.

По состоянию на 10:56 индекс уже достиг уровня 3494,14 пункта (снизился на 1,85 процента). При этом индекс РТС показывал снижение на 2,08 процента — до 1444,87 пункта.

При этом курс доллара возрос до 76,22 рубля, а стоимость евро составляла 86,9 рубля.

Накануне вице-премьер Александр Новак выразил мнение, что Россия в 2022 году восстановит объемы добычи нефти на 85 процентов от уровня сокращения в мае-июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+. Заявление вице-премьера прозвучало по итогам заседания ОПЕК+, где было принято решение об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в феврале. Россия в ноябре выполнила сделку на 97 процентов.

15 октября Новак рассказал, что к концу года цена на нефть на мировом рынке может увеличиться до 100 долларов за баррель. Он отметил, что год назад никто не мог ожидать роста цены на газ до двух тысяч долларов.