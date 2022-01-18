Всемирный день снега отметят в филиале Музея Победы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Красногорск, улица Народного Ополчения, 15 Карта всех событий

Красногорский филиал Музея Победы 22 января приглашает взрослых и детей отпраздновать Всемирный день снега. Мероприятие посвящено зимним видам спорта, активному отдыху и здоровому образу жизни.

Посетители окажутся в 40-х годах прошлого века, познакомятся с играми военного времени, выпьют горячего чая и найдут секретные склады, которые по легенде были спрятаны на территории музея во времена Великой Отечественной войны.

Юные гости смогут принять участие в спортивной эстафете и квесте, где у каждого буде возможность продемонстрировать ловкость, смекалку и мастерство в зимних видах спорта.

В ходе мероприятия его участники встретятся с медсестрой, которая научит накладывать повязки пострадавшим, и послушают истории военного повара.

Праздник пройдет на площадке перед музеем.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба организации.

18 января в Музее Победы открылась выставка «От Москвы до Сталинграда», организованная музеем московской школы номер 1566 памяти Героев Сталинградской битвы. Посетители увидят фронтовые письма, документы, листовки, а также личные вещи участников Сталинградской битвы. Здесь также покажут образцы вооружения и предметы быта солдат и офицеров Красной армии, найденные на местах боев под Сталинградом.