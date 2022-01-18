Две полосы движения перекрыли на дублере Ленинградского проспекта из-за ДТП

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Россия, Москва, Ленинградский проспект, 71к1 Карта всех событий

На дублере Ленинградского проспекта перекрыли две полосы движения из-за ДТП с тремя машинами. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Ленинградском проспекте в районе дома 71к1 (в сторону центра, в районе станции метро Сокол) ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Перекрыты две полосы движения в сторону центра на дублере Ленинградского проспекта, — говорится в сообщении ведомства.

Утром 17 января водитель Subaru сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с 11-летней девочкой на Университетском проспекте возле дома 16 в Москве. Врачи предварительно диагностировали у женщины перелом позвоночника. Ее немедленно направили в медицинское учреждение. Ребенка также госпитализировали в больницу с подозрением на ушиб грудной клетки. Позже стало известно, что в отношении водителя возбудили уголовное дело.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе на дорогах Москвы произошло 91 ДТП, в котором три человека погибли и еще 108 человек, в том числе 18 детей, пострадали. Почти половина пострадавших детей — пассажиры транспортных средств. В ГИБДД отметили, что в период с 10 по 16 января автоинспекторы выявили почти 1400 случаев нарушения правил перевозки детей.