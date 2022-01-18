Володин рассказал, сколько пунктов послания президента выполнили в 2021 году

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К настоящему моменту был выполнен уже 41 пункт из 51 возможного, который содержался в послании президента России к Федеральному собранию в 2021 году. Об этом во вторник, 18 января, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

— Из 51 пункта послания президента Федеральному собранию 2021 года выполнен 41, — заявил Володин.

Глава государства выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. В своей речи глава государства затронул ряд тем, касающихся здравоохранения, социальной сферы, демографии и внешней политики. Подробно о том, что говорил российский лидер, в материале «Вечерней Москвы».

Так, например, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми. Он предложил выплачивать неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет более 5,5 тысячи рублей. Также по десять тысяч рублей должны были выделить на детей, которые в 2021 году пошли в первый класс, и семьям с детьми-школьниками. Кроме того, власти хотели увеличить оплату больничного по уходу за ребенком до 7 лет.

Также президент поручил организовать пособия для беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Размер выплат должен был составить 6350 рублей в месяц. Также глава государства сообщил, что неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет будет назначена выплата в размере 5650 рублей. Получать пособия такие семьи смогли с 1 июля.