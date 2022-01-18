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Три сотни птиц погибли в результате пожара в голубятне на юге Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Три сотни птиц погибли в результате пожара в голубятне на юге Москвы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Сумская улица Карта всех событий

На юге Москвы произошел пожар в голубятне, в результате которого погибли три сотни птиц и такое же количество птенцов. Об этом во вторник, 18 января, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел в птичьем домике, расположенном на Сумской улице. Предварительная причина возгорания – короткое замыкания.

По словам соседей, хозяин голубятни часто выпивал в ней вместе со своими товарищами.

Фото: АГН Москва
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Фото: АГН Москва
Фото: АГН Москва
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Фото: АГН Москва
Фото: АГН Москва
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Фото: АГН Москва
Фото: АГН Москва
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Фото: АГН Москва

Добавляется, что 50 голубям удалось спастись. Среди людей пострадавших нет.

«Москва 24» сообщает, что в голубятне находилось около трехсот птиц, в том числе редкие породы голубей.

Видео: АГН Москва

В октябре прошлого года примерно 150 собак отравились в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове. Ветеринарам удалось спасти большую часть питомцев, однако 16 животных погибли. Вскрытие умерших в чеховском приюте собак показало, что причиной их смерти стала сильная интоксикация организма. Владелец приюта Валентина Силич заявила, что животных отравили. Она рассказала, что с разницей в несколько дней случаи отравления зафиксированы в общей сложности в четырех приютах.

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