«Были очень спокойные»: волонтеры рассказали, как нашли убийц пятилетней девочки в Костроме

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Жители Костромы Влад Астафьев и Илья Абрамов рассказали о своем участии в поимке двух подозреваемых в убийстве и изнасиловании пятилетней девочки.

По словам Астафьева, предполагаемые преступники случайно вышли им навстречу около одного из гаражных кооперативов.

При этом отряд поисковиков имел фото только одного из подозреваемых.

— Позвали их, сказали, что один из них похож на человека на фото. Они сказали, что шли за курицей в другой конец города, — добавил волонтер.

Он также отметил, что добровольцы не были уверены, что нашли тех, кого нужно. По словам Астафьева, через некоторое время отряд вызвал полицию, и правоохранители увезли подозреваемых в отделение.

— Полицейским они ту же самую версию говорили, были очень спокойные. Один из них только закурил в тот момент, когда мы начали вызвать полицию. Мы подозревали, что это те, кого мы ищем, — и свитер похож, и дубленка. Но уверенности не было — они спокойно отвечали на все вопросы. После того как полицейские забрали их, мы продолжили искать девочку, — пояснили волонтеры.

О том, что они действительно поймали разыскиваемых убийц, волонтеры узнали из новостей.

По словам другого поисковика, Ильи Абрамова, злоумышленники сохраняли спокойствие и повторили свою версию про курицу в разговоре с полицией, передает «Звезда».

Убийство девочки в Костроме

По данным СК, 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позже тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий города. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Telegram-канал «112» сообщил, что девочка вышла поиграть около Дома культуры, где работала ее мама. Двое мужчин подошли к ребенку, схватили его и унесли в неизвестном направлении. Тело малышки нашли в одном из общежитий — в 200 метрах от ДК.

По данным РЕН ТВ, в общежитии злоумышленники сначала изнасиловали, а потом зарезали девочку. На теле убитой судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений. Мужчины спрятали тело в спортивную сумку, очевидно, намереваясь скрыть следы убийства. Сделать они это не успели, так как были задержаны полицией.

Оба задержанных признали свою вину. Один из подозреваемых ранее уже был судим за педофилию. Его подельник отбывал наказание за кражу.

11 января один из убийц заявил, что не считает содеянное преступлением. Злоумышленник заверил, что они вместе с его партнером, Денисом Герасимовым, «всего лишь хотели разнообразить сексуальную жизнь».