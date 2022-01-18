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Эпидобстановка в Петербурге осложнилась из-за распротсранения «омикрон»-штамма

Ирина Игнатенко

Общество
Эпидобстановка в Петербурге осложнилась из-за распротсранения «омикрон»-штамма
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

После новогодних праздников в Петербурге начали готовить меры на случай резкого роста числа больных. Ситуация в городе на Неве в последние дни осложнилась из-за появления «омикрон»-штамма коронавируса.

Среди вариантов действий на случай взрывного роста заражений коронавирусной инфекцией предусмотрены меры сокращения социальной активности. Необходимость введения дополнительных ограничительных мер будут оценивать в зависимости от роста числа заболевших.

По данным от 18 января, коэффициент распространения инфекции в городе в последние дни стабильно выше 1,5 при норме в 1, увеличилось и количество госпитализаций. Так, например, в Боткинской больнице осталось всего пятнадцать процентов свободных коек.

— Больница лечит пациентов с COVID-19 с первых дней, уже два года без перерыва. Пока все штатно. По состоянию на воскресенье было занято 85 процентов коек из 600 в отделении на Пискаревском», — сообщили в учреждении в комментарии «Невским новостям».

Несмотря на то, что Петербург замыкает десятку регионов, лидирующих в прививочной кампании, темпы распространения COVID-19 в городе растут. По словам экспертов, властям города необходимо готовиться к обострению ситуации и напоминать населению о проверенных методах профилактики — соблюдении социальной дистанции и ношению масок, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что петербургских школьников не планируют массово переводить на удаленку из-за «омикрона».

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