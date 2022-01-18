Противогололедная обработка и подметание дорог начались в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Очередные механизированное подметание и противогололедная обработка дорог начались в Москве. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

К уборке снега приступили в 15:00. На данный момент на улицах города работают более 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч единиц техники. В ведомстве также подчеркнули, что до конца светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

— Просим водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с понимаем относиться к работе городских служб, — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Мощные осадки в виде снега начались в Москве утром 18 января. По словам Евгения Тишковца, пик интенсивности снегопадов пришелся на период с 06:00 до 09:00, когда видимость ухудшилась до одного километра и менее.

Также «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области из-за гололедицы. Период предупреждения будет действовать в регионе до 02:00 четверга.