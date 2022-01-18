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«Прогнозы неутешительные»: поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом

Евгений Белоусов

Общество
«Прогнозы неутешительные»: поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Поэт и прозаик Анатолий Найман попал в больницу с обширным инсультом. Об этом во вторник, 18 января, рассказала его приемная дочь журналистка Анна Наринская на свое странице в Facebook.

По ее словам, Найман накануне, в понедельник, 17 января, выступал с докладом об Осипе Мандельштаме на конференции в Высшей школе экономики (ВШЭ). Во время доклада у поэта случился инсульт. На данный момент, уточняет Наринская, он находится в реанимации.

— Прогнозы неутешительные. Мы надеемся, что те, кто хорошо относится к нему — к человеку, к поэту, автору, будут вместе с нами думать о нем сейчас, — написала журналистка.

Наринская добавила, что Найман успел произнести всего несколько предложений во время доклада.

До этого, 10 января, СМИ сообщили, что актрису Елену Проклову экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. МРТ головного мозга показала инсульт, а вскоре 68-летнюю артистку перевели в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

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