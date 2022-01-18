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Торговый центр в Жулебине экстренно эвакуируют

Анастасия Колоскова

Происшествия
Торговый центр в Жулебине экстренно эвакуируют
Фото: Telegram-канал «Москвич»
Россия, Москва, улица Генерала Кузнецова, 22 Карта всех событий

Экстренная эвакуация сотрудников и посетителей проводится из ТЦ «Миля» в районе Жулебино на юго-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

В ведомстве отметили, что на месте работают пожарные. Обстановка в торговом центре остается спокойной, возгорания нет, уточнили в пресс-службе.

Видео: Telegram-канал «Москвич»

Подробности инцидента выясняются.

До этого сообщалось, что как минимум 14 школ Ростова-на-Дону получили сообщения от анонимных источников об угрозе совершения террористических атак. В результате случившегося родителей попросили забрать своих детей из образовательных учреждений.

13 января все школы Саратова были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Уточнялось, что в результате случившегося все занятия в образовательных учреждениях отменились.

До этого более ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма.

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