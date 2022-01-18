Мусоропровод загорелся в жилом доме в Чертанове. Видео

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В жилом доме на юге Москвы загорелся мусоропровод. Об этом во вторник, 18 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, пожар произошел в жилом доме, расположенном в районе Чертаново Центральное. В подъезде дома загорелся мусоропровод. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб

В Сети появились кадры из подъезда дома, где произошел инцидент.

Видео: РЕН ТВ

Еще один пожар произошел 18 января в голубятне, которая находится на Сумской улице. В результате инцидента погибли три сотни птиц и такое же количество птенцов. Еще 50 голубям удалось спастись. Среди людей пострадавших нет. В голубятне находилось около трехсот птиц, в том числе редкие породы голубей. Предварительная причина возгорания — короткое замыкания.

Днем ранее сообщалось о пожаре в здании общежития на юго-востоке столицы. Возгорание произошло примерно в 9 утра в пятиэтажном здании, которое находится на Карачаровской улице. В связи с происшествием прокуратура инициировала проверку.