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Пожар произошел в здании общежития на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Пожар произошел в здании общежития на юго-востоке Москвы
Фото: Прокуратура
Россия, Москва, Карачаровская улица Карта всех событий

В здании общежития на юго-востоке столицы произошел пожар. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Об этом в понедельник, 17 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, возгорание произошло примерно в 9 утра в пятиэтажном здании, которое находится на Карачаровской улице. В связи с происшествием надзорное ведомство инициировало проверку.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, — заключила собеседница «ВМ».

До этого сообщалось о пожаре, который произошел в хинкальной на востоке столицы. Возгорание случилось на кухне кафе, расположенного на Щербаковской улице, 11. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

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