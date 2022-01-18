Часы за миллион рублей похитили из квартиры в центре Москвы

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Россия, Москва, Рубцовская набережная, 4к3 Карта всех событий

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о пропаже из ее квартиры часов стоимостью миллион рублей. Об этом во вторник, 18 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам заявительницы, кража произошла еще 29 декабря. Неизвестный вынес из квартиры, расположенной в доме 4, корпус 3, по Рубцовской набережной часы премиальной марки.

Женщина пояснила, что аксессуар стоимостью миллион рублей оставил на ответственное хранение знакомый семьи, который в настоящее время находится за пределами России.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось, что 48-летняя женщина пожаловалась в полицию на возлюбленного, присвоившего ее дорогостоящее кольцо. По ее словам, спутник забрал у нее кольцо известного премиального бренда и отказывается его возвращать. Стоимость украшения составляет 300 тысяч рублей.

Днем ранее, 17 января, двое мужчин ворвались в квартиру престарелого москвича, распылили ему в лицо газовый баллончик и забрали крупную сумму денег. Вскоре после нападения пенсионера доставили в больницу, где медики диагностировали у него химический ожог и кровоизлияние в глаза. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».