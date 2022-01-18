В Роспотребнадзоре сообщили о 1241 случае «омикрона» в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай нового штамма коронавируса «омикрон», из них 976 инфицированных (78,6 процента) не выезжали за пределы Москвы и Московской области. Об этом во вторник, 18 января, сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Большинство случаев, 21,4 процента, являются «завозными» и связаны с поездками в другие страны. Так, наибольшее число завозных случаев связано с поездками в Турцию — 16 процентов, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — 11 процентов, Доминиканскую Республику — 9 процентов и в Египет — 1,4 процента.

Кроме того, случаи «омикрона» связаны также с поездками во Францию, Венгрию, Великобританию, на Кубу и ряд других стран. Отмечается, что среди заболевших новым штаммом детей пока что нет, говорится в сообщении.

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До этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что удаленный режим работы для 30 процентов сотрудников продлили в столице из-за обострения ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

Также москвичи с симптомами ОРВИ или повышенной температурой тела (до 38 градусов) смогут получить медицинскую помощь у дежурного врача поликлиник без записи. Количество таких специалистов в городе из-за нестабильной ситуации с коронавирусом и массового распространения «омикрон»-штамма существенно выросло.