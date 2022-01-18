Экстрасенс рассказал, жизнь каких знаков зодиака изменят кармические узлы

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Участник пятого сезона «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий объяснил, чем опасна смена транзитных лунных узлов и почему важно быть готовым к переменам.

По его словам, транзитные лунные узлы меняют свой знак каждые полтора года и в этот раз событие приходится на период с 18 января 2022 года по 18 июля 2023 года.

В первую очередь, отмечает Холодницкий, нужно обратить внимание на сферу финансов, ведь именно она возьмет на себя больший удар. Следует готовиться к переменам и неожиданностям.

— Опираться нужно на умение трансформироваться, нужно учиться быстро адаптироваться к ситуации. Чтобы в будущем стать более независимыми, повысить собственную самооценку, улучшить питание и здоровье, — отметил астролог в разговоре с Пятым каналом.

Также Холодницкий назвал два знака, наиболее подверженных влиянию кармических узлов. Ими оказались Скорпионы и Тельцы, на долю которых выпал символ Солнца — самореализации.

Львам и Водолеям экстрасенс пообещал изменения в жизни, в некоторых случаях даже кардинальные и направленные на перестройку ценностей и взглядов.

В лучшем положении оказались Раки, Козероги, Девы и Рыбы, которым грядущая смена узлов предрекает целый ряд новых возможностей, что следует вовремя заметить и обязательно этим воспользоваться.

Остальных знаков, по словам астролога, переход коснется в меньшей степени.

— Прошлый раз лунные узлы были на этой оси с апреля 2003-го по декабрь 2004-го. Вспомните, какие важные вопросы в вашей жизни поднимались тогда, — пояснил Холодницкий.

Ранее победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год.

Стоит также напомнить, что сейчас идет период ретроградного Меркурия, который начался 14 января и закончится только 4 февраля.