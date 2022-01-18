Прохора Шаляпина заподозрили в отравлении жены-миллионерши

Фото: Instagram-аккаунт Прохора Шаляпина

Знакомые певца Прохора Шаляпина, который стал вдовцом вскоре после женитьбы на миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис, собрались в студии программы «На самом деле» на Первом канале и поделились своими подозрениями относительно поведения звезды в этой ситуации.

Так, гостей студии смутил тот факт, что Шаляпин, который уверяет в искренности свои чувств к супруге, покинул США вскоре после ее госпитализации в американскую клинику и даже не присутствовал на похоронах женщины.

Став вдовцом, Шаляпин начал хвастаться машиной за 16 миллионов и люксовыми вещами. Исполнитель унаследовал несколько квартир, которые принялся переписывать на родственников, утверждают в окружении певца.

В частности, мать его прежней возлюбленной Виктории Тимофеевой призналась, что Прохор оформил одну из квартир на своего сына, которого ранее отказывался признавать. Однако после этого семейство Тимофеевых посетили вооруженные неизвестные гости.

— Шестеро амбалов требовали документы на квартиру. Меня закрыли в шифоньере, на Вике платье разорвали, а девятимесячного ребенка дергали и пихали. Угрожали матери и мне, что хуже будет, если документы не отдадим, — рассказала женщина.

Аналогичная ситуация произошла с троюродным братом Шаляпина. Николай Хлякин сообщил, что на него тайно оформили некое жилье, документы на которое у него теперь требуют неизвестные люди, которые поджидают его у подъезда.

Кроме того, Николай признался, что его брат обращался к их общему фармацевту с вопросом, каким способом человека можно убить незаметно. Он якобы переживал за свою мать, которую, по его словам, могут отравить.

Бывшая помощница Клаудии Дэвис также заявила, что не верит в искренность Шаляпина. По ее словам, Прохор просил ее подмешивать Дэвис в еду какие-то препараты.

В конце июля стало известно, что Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с 42-летней миллионершей Татьяной Клаудией Дэвис. Но их счастье длилось недолго. Вскоре после свадьбы супруга певца заразилась коронавирусом и попала в больницу. 30 сентября стало известно, что она скончалась.

Позже стало известно, что состоятельная дама успела подарить ему четыре квартиры в Москве стоимостью 70 миллионов рублей. Сам Шаляпин заявил, что не собирается возвращать недвижимость родственникам жены.