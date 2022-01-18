Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Актриса Королева отреагировала на слухи о закрытии сериала «Сваты»

Иван Юминов

Общество
Актриса Королева отреагировала на слухи о закрытии сериала «Сваты»
Фото: Instagram / korolevainna

Актриса Инна Королева заявила, что речи о продолжении сериала «Сваты» в настоящее время нет.

— Пока речи о новом проекте нет. На сегодняшний день мы закончили историю со «Сватами», — рассказала артистка.

Королева уточнила, что команде объявили об окончании проекта в последний съемочный день, отмечает «Газета.ру».

26 декабря 2021 года сообщалось, что финальный сезон сериала «Сваты» уже вышел на украинском телевидении. Фанаты раскритиковали сюжет картины.

В седьмом сезоне сериала уже взрослая Женя Ковалева планирует выйти замуж, другие члены семьи решают свои личные проблемы. В рамках сериала полюбившиеся зрителям герои даже смогут вернуться в прошлое.

Фанаты ждали выхода финального сезона «Сватов» около семи лет и, как считают многие из них, потратили время зря. Большинству поклонников не понравился сюжет седьмого сезона картины.

В этом сезоне появляются новые персонажи — в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич. Татьяна Кравченко призналась, что очень любит свою героиню, Валю Будько и она похожа на нее многими чертами характера. Кравченко отметила, что «отдыхает на съемках душой». Со многими партнерами, по признанию актрисы, у нее сложились дружеские отношения.

Читайте также:
«Сваты» Актеры Сериалы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте