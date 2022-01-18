Актриса Королева отреагировала на слухи о закрытии сериала «Сваты»

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Актриса Инна Королева заявила, что речи о продолжении сериала «Сваты» в настоящее время нет.

— Пока речи о новом проекте нет. На сегодняшний день мы закончили историю со «Сватами», — рассказала артистка.

Королева уточнила, что команде объявили об окончании проекта в последний съемочный день, отмечает «Газета.ру».

26 декабря 2021 года сообщалось, что финальный сезон сериала «Сваты» уже вышел на украинском телевидении. Фанаты раскритиковали сюжет картины.

В седьмом сезоне сериала уже взрослая Женя Ковалева планирует выйти замуж, другие члены семьи решают свои личные проблемы. В рамках сериала полюбившиеся зрителям герои даже смогут вернуться в прошлое.

Фанаты ждали выхода финального сезона «Сватов» около семи лет и, как считают многие из них, потратили время зря. Большинству поклонников не понравился сюжет седьмого сезона картины.

В этом сезоне появляются новые персонажи — в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич. Татьяна Кравченко призналась, что очень любит свою героиню, Валю Будько и она похожа на нее многими чертами характера. Кравченко отметила, что «отдыхает на съемках душой». Со многими партнерами, по признанию актрисы, у нее сложились дружеские отношения.