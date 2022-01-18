Фильм Бородина «Продукты 24» попал в официальную программу Берлинале-2022

Фото: Пресс-служба Берлинского международного кинофестиваля

Дебютный художественный фильм режиссера Михаила Бородина «Продукты 24» вошел в официальную программу Берлинского международного кинофестиваля. Об этом во вторник, 18 января, сообщает пресс-служба продюсерской компании Metrafilms.

Российская картина основана на реальных событиях.

— Это история о современном рабстве, происходящая на глазах у тысяч равнодушных свидетелей, — сказано в сообщении.

По сюжету ленты главная героиня Мухаббат живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Таких много в спальных столичных районах: это небольшие помещения, которые спрятаны в подвалах бетонных многоэтажек, и большинство людей, занятых там, — мигранты. Фильм расскажет о том, как Мухаббат без денег и документов, преодолевая отчаяние и страх, вырвется на свободу.

В картине снимались Толибжон Сулейманов, Зухара Сансызбай, Наргис Абдуллаева, Людмила Васильева, Асель Тютюбаева, Камилла Мухлисова и другие.

— Премьера дебютного фильма на Берлинале — это уже большой успех, я очень рад, что наше кино окажется в такой сильной программе. Тем более, «Панорама» для меня важна не только как для режиссера, но как и для зрителя — здесь собраны всегда самые актуальные работы. Этим фильмом мы поднимаем очень важную тему современного мира, про которую не принято говорить вслух, тему рабства. Хочу особо отметить, что Европейский суд по правам человека начал рассматривать в конце декабря «Дело гольяновских рабов», на основе истории которых и снят фильм, — цитирует пресс-служба Бородина, передает ТАСС.

Он отметил, что история, рассказанная в фильме, не закончена. Тот магазин продолжает до сих пор работать, там те же хозяева, на которых не было заведено уголовного дела. Режиссер выразил надежду, что известный международный фестиваль поможет предать это дело огласке.

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