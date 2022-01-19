Юрист объяснил, каких прав лишается собственник при сдаче квартиры в аренду

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После сдачи жилья в аренду собственник не может приходить в квартиру без предупреждения или менять замки на входной двери по своей инициативе. Об этом сообщил юрист Степан Хантимиров.

В противном случае арендодатель может понести наказание вплоть до уголовной ответственности, отметил специалист.

Адвокат напомнил, что согласно статье 209 Гражданского кодекса, несмотря на то, что собственник жилья имеет право на владение, пользование и распоряжение своей квартирой, часть своих прав он передает арендатору с момента подписания договора. В частности, если арендодатель хочет регулярно посещать квартиру, то в договоре должна быть прописана частота визитов.

— Вход в квартиру с помощью второго комплекта ключей или проникновение под предлогом проверки квартиры может стать основанием для возбуждения уголовного дела со штрафом до 40 тысяч рублей или арестом на срок до трех месяцев, — объяснил Хантимиров.

Он отметил, что такие случаи бываю редко, потому что многие арендаторы опасаются, что собственник найдет, к чему придраться, и в одностороннем порядке расторгнет договор.

Юрист добавил, если во время несогласованного визита пропадут какие-то ценные вещи, то главным подозреваемым в краже может стать собственник квартиры. Что касается замены замков на входной двери без согласования с арендаторами, то если конфликт дойдет до суда, то собственнику может грозить штраф за самоуправство, сообщает РИА Недвижимость.

Риелтор объяснил, что выгоднее: аренда или покупка жилья. Из-за растущих ипотечных ставок жилье в 2022 году будет выгоднее арендовать, чем покупать. Сейчас на рынок начинает выходить большое количество квартир, купленных с инвестиционной целью.