Нутрициолог Лавски перечислила снижающие риск инфаркта продукты

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Есть несколько продуктов, которые обладают известной пользой для сердечно-сосудистой системы и могут уменьшить риск развития тяжелых заболеваний, в том числе и инфаркта. Об этом сообщила диетолог-нутрициолог Лера Лавски.

Она напомнила, что сердечно-сосудистые заболевания лидируют в тройке основных причин смертности в мире. Для того чтобы предотвратить риск их развития, нужно следить за здоровьем сосудов и уровнем холестерина и контролировать артериальное давление.

— Для укрепления стенок сосудов поможет витамин С, который более всего содержится в шиповнике, квашеной капусте, черной смородине и киви, — рассказала нутрициолог.

Также, по ее словам, здоровье сосудов поддерживают омега-3 жирные кислоты. Следует употреблять три раз в неделю красную рыбу, семена льна и кедровые орехи.

Коллаген в костных бульонах является структурным элементом стенок сосудов, поэтому его тоже следует включить в рацион.

Магний в орехах и семенах поддерживает нормальный уровень артериального давления, так как способен снижать стрессовую нагрузку, отметила Лавски.

Чтобы снизить уровень холестерина, специалист порекомендовала употреблять ежедневно лук и чеснок, витамины группы В, которые содержатся в бобовых, субпродуктах и хлебе грубого помола, передает РИА Новости.

Нутрициолог Софья Литошенко назвала продукты, необходимые для качественной работы мозга. Она сообщила, что особенно важны для развития мозга человека омега-3 жирные кислоты. Источником омега-3 могут стать семена чиа, льна, грецкие орехи.