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Подать заявку на участие в архитектурной премии Москвы можно до 15 февраля

Михаил Алимов

Город
Подать заявку на участие в архитектурной премии Москвы можно до 15 февраля
Фото: АГН Москва / Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства города

В Москве 15 февраля завершится прием заявок на участие в городской премии в области архитектуры и градостроительства. Она вручается за наиболее выразительные, оригинальные и качественные проекты архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства.

К участию допускаются любые проекты капитального строительства, которые получили свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Победителей ожидает награда в один миллион рублей.

Определит лучшие работы профессиональное жюри под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, передает официальный портал мэра столицы.

Заявки подаются онлайн на официальном сайте премии.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские премии 2021 года в области журналистики. Городская журналистика, как считает он, выполняет и подтверждает статус высокопрофессиональной и ответственной перед аудиторией. Журналисты всегда были на переднем фронте рядом с учителями и врачами, подчеркнул мэр. Лауреатами премии 2021 года стали 20 человек, среди них заместитель главного редактора «ВМ» Юлия Тарапата.

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