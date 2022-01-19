СМИ: Меркель предложили должность в ООН

Фото: bundeskanzlerin.de

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш предложил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель должность на посту главы консультативного органа, который занимается глобальными общественными благами на пользу мирового населения. Об этом в среду, 19 января, сообщили источники в ООН.

Уточняется, что генсекретарь направил Меркель свое предложение в письменной форме. К настоящему моменту ответа от экс-канцлера он не получил.

При этом в самой организации полагают, что Меркель вряд ли согласится занять эту должность, передает агентство dpa.

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Однако она продолжала исполнять обязанности до избрания приемника.

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, которая занимала эту должность на протяжении последних 16 лет.

Депутаты избрали новым президентом Бундестага Барбель Бах из Социал-демократической партии Германии. Канцлер и министры правительства сложили полномочия с первого заседания Бундестага нового созыва.