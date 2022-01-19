Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Меркель предложили должность в ООН

Полина Долганова

В мире
СМИ: Меркель предложили должность в ООН
Фото: bundeskanzlerin.de

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш предложил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель должность на посту главы консультативного органа, который занимается глобальными общественными благами на пользу мирового населения. Об этом в среду, 19 января, сообщили источники в ООН.

Уточняется, что генсекретарь направил Меркель свое предложение в письменной форме. К настоящему моменту ответа от экс-канцлера он не получил.

При этом в самой организации полагают, что Меркель вряд ли согласится занять эту должность, передает агентство dpa.

26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера. Однако она продолжала исполнять обязанности до избрания приемника.

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. На этом посту он сменил Ангелу Меркель, которая занимала эту должность на протяжении последних 16 лет.

Депутаты избрали новым президентом Бундестага Барбель Бах из Социал-демократической партии Германии. Канцлер и министры правительства сложили полномочия с первого заседания Бундестага нового созыва.

Читайте также:
Ангела Меркель ООН Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте