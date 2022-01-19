Приложение «Парковки Москвы» получило платиновую награду AVA Digital Awards 2022

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Приложение «Парковки Москвы» стало платиновым призером премии AVA Digital Awards 2022. Оно стало лучшим в номинации «Приложение для информации»‎. Эксперты оценили его удобство, функциональность и простоту для пользователей.

— По поручению Мэра Москвы мы развиваем сервисы, которые делают жизнь москвичей проще и комфортнее. Приложение «Парковки Москвы» — это самый удобный способ оплатить парковку, его скачали пять миллионов раз. С его помощью организовано понятное и эффективное взаимодействие с жителями. Это и отметили на международном уровне: приложение получило платиновую награду престижной премии AVA Digital Awards», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, приложение развивается и расширяет степень охвата городов. С 2021 года оно в тестовом режиме работает и в Санкт-Петербурге. Такая возможность особенна актуальна для автомобилистов, часто путешествующих между двумя столицами, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в Москве объявили победителя номинации «Лучшее региональное AI-решение в сфере государственного управления», учрежденного оргкомитетом конкурса «Цифровые вершины» совместно с департаментом информационных технологий столицы. Жюри отдали предпочтение голосовому роботу Николаю.