Городские службы готовы к сильным снегопадам в столице

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва готова к продолжению снегопада. Пока осадков нет рабочие увозят лежащий на улицах снег. Об этом в среду, 19 января, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Уборкой занимаются более 90 тысяч рабочих и 12 тысяч единиц техники.

— Практически через каждые два–три дня появляется от 10 до 15 сантиметров снега. Это достаточно большое количество. И тем не менее Москва движется, нет пробок из-за снега, потому что создана система очистки городской территории, — рассказал он.

С начала зимнего сезона в городе выпало 120 сантиметров снега. По прогнозам синоптиков ожидается снегопад, который принесет до 15 сантиметров осадков. Он должен начаться в пятницу, при необходимости в этот период привлекут дополнительные силы коммунальных служб.

— Необходимо еще раз подчеркнуть, что практически круглосуточно работники жилищно-коммунального хозяйства работают. Убирают дворовые территории, чистят парковки, остановки общественного транспорта, подходы к особо значимым местам, техника работает без перерыва, — сообщил Бирюков.

По его словам, снег также убирают и с 17,5 тысячи двускатных крыш, чтобы избежать образования наледи.

Все городские объекты работают в штатном режиме. К снегопаду готовы тепловые, энергетические, газовые и водные системы Москвы, передает официальный сайт мэра столицы.

Накануне сообщалось, что очередное механизированное подметание и противогололедная обработка дорог начались в Москве. К уборке снега приступили в 15:00. В данный момент на улицах города работают более 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч единиц техники. В ведомстве также подчеркнули, что до конца светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий.