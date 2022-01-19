Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Свердловской области c 20 января отменят QR-коды для посещения общественных мест

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Свердловской области c 20 января отменят QR-коды для посещения общественных мест
Сотрудник столичной кофейни Денис Якубов проверяет QR-код у посетительницы Анастасии Елесиной. По мнению экспертов ресторанной отрасли, пандемия коронавируса и введенные ограничения — не единственная причина повышения цен на блюда и напитки / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

QR-коды отменят для посещения общественных мест в Свердловской области с 20 января. Соответствующие постановление в среду, 19 января, подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

При этом он уточнил, что коды все еще будут проверять на входе в базы отдыха и государственные учреждения.

Губернатор также постановил перевести на удаленную работу 30 процентов сотрудников местных предприятий, за исключением медицинских и образовательных учреждений. Работать оффлайн также продолжат пожарные и сотрудники организаций социального обслуживания.

Решением Куйвашева в регионе также были отменены все развлекательные мероприятия и концерты вне специально предназначенных для этого мест.

С 27 января областные рестораны приостановят свою работу в ночное время, передает РИА Новости.

До этого в Свердловской области отменили QR-коды для входа в торговые центры до 20 января.

В ноябре власти Свердловской области рассматривали возможность запрета продажи алкоголя в области без QR-кода. Кроме этого, вице-губернатор Павел Креков заявил о возможном расширении списка учреждений с входом по QR-коду. Так, например, он рекомендовал ограничить посещение храмов без кодов. При этом в настоящее время из-за снижения количества заболевших некоторые ограничения могут быть отменены.

Читайте также:
QR-коды Свердловская область Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте