Почти 100 процентов пассажиров столичного метро соблюдают требования по COVID-19

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В столичном метро 99 процентов жителей и гостей столицы носят маски. Об этом сообщили в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 19 января.

В ведомстве напомнили о важности ношения средств индивидуальной защиты в период обострения ситуации с коронавирусом.

— И не снимайте их на протяжении всей поездки: так вы обезопасите себя и других. Мы продолжаем усиленно дезинфицировать станции, вагоны, трамваи и автобусы, по ночам используем тепловые распылители, и выполняем все требования Роспотребнадзора. Но только маски максимально защитят вас, — заявили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что за минувшую неделю продажи масок в кассах метрополитена увеличились на 30 процентов. Также он уверил, что безопасность пассажиров на транспорте — приоритетная задача для городских властей.

— Еще весной 2020 года открыли продажу масок в кассах метро и в вендинговых аппаратах, чтобы пассажиры могли быстро купить средства индивидуальной защиты. К тому же, цена на них гораздо ниже, чем в городских аптеках, — приводятся в сообщении слова заммэра.

Ранее в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» со ссылкой на руководителя учреждения Владислава Султанова заявили, что из-за роста заражения штаммами коронавируса в вагонах столичного метро усилят контроль за соблюдением масочного режима.