Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличил экспорт микроэлектроники более чем в два раза

Фото: Волков Павел, «Вечерняя Москва»

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» компания «Эпиэл» увеличила экспорт микроэлектроники в 2,3 раза за три квартала 2021 года. Об этом в среду, 19 января, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— Объем экспорта продукции компании «Эпиэл» по итогам первых девяти месяцев 2021 года составил почти 62 миллиона рублей. Это на 130 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда компания экспортировала продукции на 27 миллионов рублей, и на 17 процентов – допандемийного 2019 года, когда было реализовано товаров на 53 миллиона рублей, — сообщил он.

Среди основным покупателей компании Китай, Франция, США и Канада.

Компания «Эпиэл» — это единственное отечественное предприятие, которое специализируется на производстве кремниевых и сапфировых эпитаксиальных структур. Их применяют в создании микросхем для техники гражданского, военного и космического назначения.

— Также резидент «Эпиэл» показал положительную динамику в производстве продукции – за первые три квартала 2021 года объемы превысили 483 миллиона рублей. Это почти на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Общий объем экспорта компании в 2021 году превысил 100 миллионов рублей. Основным покупателем остается Китай.

До этого сообщалось, что более половины от всей продукции, которая выпускается в ОЭЗ «Технополис «Москва», производится в сфере микроэлектроники. За 2021 год компании получили патенты и товарные знаки более чем по 40 кейсам интеллектуальной деятельности.