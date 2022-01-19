Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые раскрыли влияние коронавируса на иммунную систему

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые раскрыли влияние коронавируса на иммунную систему
Фото: unsplash

Ученые из Австралии изучили экспрессию генов, которые участвуют в работе иммунной системы у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC Medicine.

В течение полугода биологи наблюдали за экспрессией тысяч генов в крови 69 человек в возрасте от 20 до 80 лет, которые переболели COVID-19. У трети из них наблюдался постковидный синдром, с симптомами которого они обращались к врачам.

Согласно генетическому анализу, экспрессия многих генов у людей с постковидным синдромом отличалась от тех, кто перенес заболевание без последствий. У них отмечался низкий уровень тромбоцитов, что часто проявлялось хронической усталостью.

У большинства участников исследования с разным по длительности течением болезни исследователи замечали существенное нарушение работы иммунной системы в течение около трех месяцев после заражения. Полностью восстановиться ей удавалось лишь через 24 недели.

— Уровень тяжести заболевания не влияет напрямую на уровень нарушения регуляции иммунитета, и мы не смогли найти какие-либо закономерности, указывающие на то, что возраст или пол человека являются дифференцирующим фактором. Очевидно, есть какие-то другие факторы, которые еще предстоит изучить, — отмечает руководитель исследования.

Ученые подчеркнули, что они исследовали лишь данные по исходному штамму вируса, поэтому не могут сделать вывод о влиянии на иммунную систему штаммов «дельта» и «омикрон».

До этого стало известно, что сотрудники войск радиационной, химической и биологической защиты создали новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию, который значительно быстрее существующих ПЦР-исследований.

Читайте также:
Иммунитет Ученые Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте