Ученые раскрыли влияние коронавируса на иммунную систему

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Ученые из Австралии изучили экспрессию генов, которые участвуют в работе иммунной системы у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC Medicine.

В течение полугода биологи наблюдали за экспрессией тысяч генов в крови 69 человек в возрасте от 20 до 80 лет, которые переболели COVID-19. У трети из них наблюдался постковидный синдром, с симптомами которого они обращались к врачам.

Согласно генетическому анализу, экспрессия многих генов у людей с постковидным синдромом отличалась от тех, кто перенес заболевание без последствий. У них отмечался низкий уровень тромбоцитов, что часто проявлялось хронической усталостью.

У большинства участников исследования с разным по длительности течением болезни исследователи замечали существенное нарушение работы иммунной системы в течение около трех месяцев после заражения. Полностью восстановиться ей удавалось лишь через 24 недели.

— Уровень тяжести заболевания не влияет напрямую на уровень нарушения регуляции иммунитета, и мы не смогли найти какие-либо закономерности, указывающие на то, что возраст или пол человека являются дифференцирующим фактором. Очевидно, есть какие-то другие факторы, которые еще предстоит изучить, — отмечает руководитель исследования.

Ученые подчеркнули, что они исследовали лишь данные по исходному штамму вируса, поэтому не могут сделать вывод о влиянии на иммунную систему штаммов «дельта» и «омикрон».

До этого стало известно, что сотрудники войск радиационной, химической и биологической защиты создали новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию, который значительно быстрее существующих ПЦР-исследований.