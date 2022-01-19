Зарубежные исследовали предупредили о старте шестого массового вымирания на Земле

Фото: pixabay.com/

Ученые Франции и Соединенных Штатов объявили о старте шестого массового вымирания на Земле. Они установили, что темпы исчезновения жизни ускорились примерно в 100 раз. Об этом авторы написали в научной статье «Шестое массовое вымирание: факт, фикция или спекуляция» для журнала Biological Reviews.

По мнению экспертов, шестое массовое вымирание коснулось лишь некоторых организмов. Такой процесс исследователи назвали совершенно естественным, однако они подчеркнули важность зафиксировать сведения об исчезающих видах.

Среди них оказались беспозвоночные живые существа. Ученые отметили, что за последние 500 лет на Земле полностью исчезло до 260 тысяч видов организмов. При этом растения показали большую способность адаптироваться под окружающие условия и выживать в периоды массового вымирания.

— Люди — единственный вид, способный манипулировать биосферой в большом масштабе. Мы единственный вид, который принимает сознательное решение о своем будущем и о будущем биологического разнообразия Земли, — говорится в научной статье.

Накануне мексиканский колдун Антонио Васкес заявил, что США в 2022 году столкнутся с серьезными экономическими проблемами, а Нью-Йорк накроет наводнение.