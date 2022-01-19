Международный туристический форум Glocal пройдет в столице в этом году

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В Москве в 2022 году пройдет международный туристический форум Glocal. Мероприятие состоится в мае, участников ожидают на очную встречу. Об этом в среду, 19 января, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

— В мае 2022 года крупнейшее отраслевое мероприятие — второй международный туристический форум Glocal — пройдет в столице России. Причем Москва примет форум впервые в офлайн-формате, — передает сообщение ТАСС.

Эксперты на форуме должны разработать пути восстановления мировой туристической отрасли после пандемийного кризиса. Там будут сессии, круглые столы и панельные дискуссии, во время которых обсудят развитие тенденции региональных путешествий, роль туризма в формировании экономики, цифровизацию и инновации в туризме, а также современные тенденции туризма. Среди них гастрономический и устойчивый туризм. Отмечается, что будет организована и онлайн-трансляция фестиваля.

Приглашены к участию генеральный секретарь всемирной туристской организации, министры по туризму Испании, Бразилии, Мексики и Уругвая, мэры Мадрида, Буэнос-Айреса, Монтевидео, Кордовы и других городов мира.

— Москва не случайно выбрана местом проведения этого важного для мировой туристической индустрии события. Город активно развивает туристическую инфраструктуру во всех направлениях, о которых говорит мировое сообщество в рамках форума, и по многим из них достиг колоссальных успехов, что отмечено ведущими международными экспертами: город получил две награды World Travel Awards как лучшее направление для изучения культурного наследия и коротких поездок, — резюмировали в пресс-службе.

До этого сообщалось, что тысяча российских организаций стали участниками цифрового туристического сервиса Russpass. Среди них туроператоры, экскурсионные бюро, заведения общественного питания, гостиницы и многие другие представители сферы туризма. Тысячным присоединенным пользователем программы стал туроператор из Иркутской области, который предлагает маршруты по региону и Бурятии.