В Кремле ответили на вопрос о новой кандидатуре на пост посла РФ в Кабо-Верде

Фото: Администрация президента РФ

Пока остается неизвестным, кто займет должность российского посла в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской. Этот вопрос еще не согласовывался. Об этом в среду, 19 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались. А почему — речь же идет о личных обстоятельствах, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне планы Натальи Поклонской по вступлению в должность российского посла в Кабо-Верде отменились. Об этом в среду, 19 января, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

По данным ведомства, такое решение было принято в связи с личными обстоятельствами.

На должность посла в островном государстве, находящемся в Западной Африке, Поклонская была назначена указом президента России Владимира Путина 13 октября. Сама бывший депутат рассказывала, что рада новому назначению и мечтала о дипломатической работе.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.