Психолог объяснила, почему россияне верят в приметы и магию

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Почти треть россиян, согласно соцопросу, верит в приметы, колдовство или порчу. Психолог Марина Трушина пояснила, почему столь большое количество россиян являются суеверными.

По слова специалиста, подобная вера вызвана внутренней тревожностью и страхами.

— Человек в последнее время, особенно в ситуации пандемии, внутренне находится в постоянном состоянии тревоги. Поменять реальность благодаря возможности поколдовать или поверить в приметы упорядочивает структуру человеческой психики. Поэтому мы все и прибегаем к этим возможностям, — пояснила она в комментарии «МИР 24».

Эксперт отметила, что женщины гораздо более суеверны, чем мужчины. Это связано с внутренним миром женщины, часто – с ее большим доверием интуиции. По словам психолога, женщины чаще находятся в творческом и бессознательном внутреннем мире.

Также многое суеверных людей среди россиян старше шестидесяти лет. Это связано со страхом скорой смерти.

До этого психолог Ирина Коржаева объяснила, почему люди верят в предсказания Ванги.

Источник: mir24.tv